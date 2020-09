del 2020-09-21

La Chiesa evangelica di Castelvetrano, che si trova sulla via Tagliata nell' ex mattatoio comunale, nella persona di Tommaso Pipitone, ha fatto arrivare ausili per disabili, letti, carrozzine e girelli.

Gli interessati potranno contattare il responsabile per ricevere l’ausilio gratuitamente al tel 3483000780.