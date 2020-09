Folgore, Mister Bonino: "Abbiamo perso contro una grande Akragas ma l'espulsione è stata decisiva. Obiettivo salvezza"

del 2020-09-21

La Folgore è uscita sconfitta dall’Esseneto di Agrigento all’esordio in campionato. 4 a 2 il risultato finale per i padroni di casa dell’Akragas. L’allenatore dei rossoneri Peppe Bonino ha così commentato a fine gara:

“L’espulsione di Corso nel primo tempo (dpo 18 minuti) ha inciso molto sulla gara. Mi è dispiaciuto molto non affrontare l'intera partita in parità numerica. Quando concedi un uomo ad una squadra come l’Akragas è normale soffrire. Sono una bella squadra, con giocatori di categoria superiore. Hanno giocato molto bene anche se non sono ancora al top della forma. Nella ripresa, giocando 10 contro 10 nell’ultima mezz’ora, si è vista un po’ più di Folgore.

Il nostro obiettivo è la salvezza, da raggiungere il prima possibile. Abbiamo costruito una squadra per raggiungere il prima possibile i 40 punti, non abbiamo altre pretese. Il mercato è ancora aperto, se ci sarà qualche occasione cercheremo di rinforzare la rosa”.