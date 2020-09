Il lettore scrive: "Perdita d'acqua in via Campobello in prossimità di una colonnina elettrica"

di: Redazione - del 2020-09-24

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore, che si rivolge alla Redazione per denunciare la presenza di una perdita d’acqua in via Campobello, in prossimità di una colonnina elettrica.

Di seguito la sua segnalazione:

“In via Campobello al numero civico 144 già da diverse settimane è presente una perdita d’acqua che si riversa sia in strada che sul marciapiede, dove si trovano una centralina elettrica e un palo della luce. Non vi si può nemmeno passare, bisogna camminare in strada con le macchine che purtroppo sfrecciano a tutta velocità.

Ho chiamato i Vigili Urbani di Castelvetrano che mi hanno detto di aver già fatto la segnalazione all'ufficio di competenza, ma ancora non si è visto nessuno”.