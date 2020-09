Il lettore scrive: "Via Magellano al buio da giorni e manca l'acqua in zona Stazione"

di: Redazione - del 2020-09-24

Diversi lettori si sono rivolti alla Redazione per segnalare che la via Magellano è al buio da diversi giorni e auspicano un intervento immediato del Comune per ripristinare l'illuminazione quanto prima.

Inoltre, viene altresì segnalata la mancata erogazione dell’acqua in zona Stazione, sembrerebbe per cause riconducibili ad una riduzione nella fornitura da parte di Siciliacque.