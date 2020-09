CVetrano, sanificate le scuole per l’avvio delle lezioni

di: Redazione - del 2020-09-24

In occasione dell'inizio dell'anno scolastico, il Sindaco Alfano ha voluto rivolgere il proprio messaggo di auguri per l'avvio delle lezioni, queste le sue parole :

"Riaprono le scuole, dopo oltre sei mesi. Vogliamo rivolgere un augurio di un buon inizio di anno scolastico ai bambini e ai ragazzi, agli insegnanti e a tutto il personale.

Questo è un anno caratterizzato da uno stato di preoccupante incertezza, quindi non possiamo che auspicare un regolare svolgimento delle lezioni confidando in un comportamento rispettoso delle regole previste per contrastare il Covid.

A tal fine, dopo la consultazione refendaria, si è proceduto alla sanificazione di tutti gli istituti per iniziare in sicurezza l'anno scolastico".