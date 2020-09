Dalla Giunta l'ok alla nuova piazza in legno di Marinella grazie a finanziamento da 80 Mila Euro

di: Redazione - del 2020-09-24

Come vi avevamo anticipato, a breve dovrebbero partire i lavori di riqualificazione della piazzetta di legno di Marinella di Selinunte. E’arrivato, infatti, l’ok della Giunta al progetto del tecnico comunale, l’architetto Vincenzo Barresi, relativo alla manutenzione straordinaria della piazza.

I lavori consisteranno nella realizzazione di una piattaforma lignea in sostituzione di quella esistente.

L’intervento non comporterà riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria dell’Ente in quanto sarà realizzato con finanziamento del FLAG GAC il Sole e L’Azzurro tra Selinunte,Sciacca e Vigata, nell’ambito del PO FEAMP 2014-2020.

Il finanziamento ammonta ad 80 mila euro.

Da tempo parecchi listoni si sono infradiciati e non si contano più le cadute di persone, per cui in via precauzionale, prima dell’inizio della stagione estiva, l’area era stata recintata.

Il Covid 19 ha rallentato tutto, compreso l’iter amministrativo per la riqualificazione della piazza. Si spera che presto venga pubblicato il bando di gara per l’aggiudicazione dei lavori.