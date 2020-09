CVetrano, convocato Consiglio Comunale per il giorno 30 settembre. Si discuterà del nuovo assetto dei Gruppi consiliari

del 2020-09-24

Il Consiglio Comunale di Castelvetrano è stato convocato per il giorno 30/09/2020 alle ore 9,30, per trattare l’ordine del giorno sotto trascritto. Le sedute del Consiglio comunale si terranno nell’Aula consiliare di Palazzo Pignatelli. La pubblicità della seduta sarà garantita esclusivamente a mezzo diretta streaming.

ORDINE DEL GIORNO DEL 30 settembre 2020

1. “Interrogazione prot. n. 36404/2020 – Stato e condizioni di tutti gli impianti sportivi del Comune di Castelvetrano”;

2. Ordine del Giorno “Invito al Sindaco a riferire in Consiglio comunale in ordine alla richiesta istruttoria Prot. Registro Ufficiale n. I.0032557 dell’11/08/2020 inviata dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale della Finanza Locale, Ufficio I – Consulenza e Studi Finanza Locale Consulenza per il Risanamento degli Enti Locali Dissestati: Interventi programmati e proposte di indirizzo”;

3. “Dibattito politico – Nuovo assetto Gruppi consiliari”.