Partanna, bando per la concessione in uso di tre palestre. Ecco come parteciparvi

di: Redazione - del 2020-09-24

Il Comune di Partanna ha diffuso un avviso per la concessione di tre palestre a società e associazioni sportive dilettantistiche in orario extrascolastico.

Le palestre sono quelle di Via Messina, in via Messina, quella del Plesso di Santa Lucia, in viale della Resistenza e quella Plesso Collodi, in via Benedetto Molinari La Grutta.

Possono presentare domanda le società e associazioni sportive affiliate al CONI o Altro Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, aventi sede o operanti sul territorio cittadino e senza fini di lucro.

La domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione/società sportiva va presentata entro e non oltre le ore 12:00 del 30/09/2020 presso l’ufficio Protocollo del Comune oppure all’indirizzo email: bibliotecapartanna@tiscali.it, utilizzando gli appositi moduli in allegato, che si potranno richiedere all’Ufficio Sport.