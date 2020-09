Casino online la nuova frontiera del gioco in rete. Ecco come funzionano

Mentre sale da gioco tradizioni di tutto il mondo sono in piena crisi, i casino online a soldi veri continuano a ottenere nuove fette di mercato. I fatturati dei casino online sono in continuo aumento e l’offerta proposta dai siti di gaming è sempre innovativa e al passo coi tempi. In questo articolo vi spieghiamo perché i casino con slot hanno così tanto successo.

Alla scoperta dei casino online fra tradizione e innovazione

Nel mondo del gaming i casino online e quelli tradizionali sono due mondi paralleli, così vicino ma così lontani soprattutto per i loro destini futuri. Mentre i casino classici sono ormai entrati in una crisi difficile da superare , quelli sul web galoppano un successo che sembrerebbe non avere fine almeno nel breve periodo. I motivi di questi due trend opposti sono molto semplici visto che i vari casino italiani come San Remo, Campiona e Saint Vincent hanno costi di gestione esorbitanti da coprire e una diminuzione sempre maggiore di ingressi annui. Tutto il contrario invece per i casino online che una volta messi online hanno molte meno spesa da supportare e che grazie alle nuove tecnologie sono fruibili da un numero sempre maggiore di utenti.

Il processo che sta alla base della creazione di un casino online a soldi veri è molto semplice. Si è ricreato sul web un luogo dove su trovano tutti i giochi dei casino come le slot, le roulette, il blackjack, i dadi, il video poker e molto ancora. Questi casino online a soldi veri possono essere raggiunti dagli utenti (maggiorenni) 24 ore su 24 e 365 giorni l’anno semplicemente grazie ad una connessione internet e tramite pc, tablet, smartphone o qualsiasi altro device online. I casino e slot online sono fruibili ovunque e questo significa che l’utente può giocare da casa come sui mezzi pubblici o all’aperto purché coperto da una connessione internet.

Quali sono le ultime novità dei casino online a soldi veri?

Uno dei segreti del successo dei casino online come ad esempio Skiller è quello di non essere un prodotto statico ed infatti grazie a questo è l'unico asset del settore gaming ad essere in costante crescita,. A differenza di un sito di scommesse, i casino online ogni mese promuovono nuove giochi da casino. Se 10 anni fa, quando i casino online sono stati legalizzati in Italia, i pochi siti autorizzati offrivano solo roulette e video poker, nel giro di pochi anni l’offerta è aumentata in maniera esponenziale con l’arrivo delle slot, dei dadi e di altri giochi che ora vanno per la maggiore. Fra le novità principali degli ultimi anni proposte dei casino online con soldi veri ci sono i super jackpot che collegano più slot in un sistema simile alle vlt fisiche.

Ma la vera innovazione che dato un nuovo slancio ai casino online sono le diretta streaming. I cosiddetti casino live sono delle dirette in cui dei veri dealer fanno da banco mentre gli utenti giocano in tempo reale. Nei casino online con soldi veri i live danno l’impressione di essere in un vero luogo fisico tornando quindi a quella tradizione che come scrivevamo in apertura è ormai in crisi. Per quel che riguarda le sale giochi o vlt sono molte quelle in mano alla criminalità organizzata e quindi non hanno più quella spinta che potevano vantare fino a qual che anno fa. L'offerta live dei casino online sta aumentando sempre più e gli esperti sono sicuri che nei prossimi anni questo tipo di gioco sarà il più amato dagli appassionati italiani. Ma il bello dei casino online è che il futuro è sempre dietro l’angolo e siamo certi che le novità non mancheranno nemmeno in questi imminente 2021.

I casino online sono stati gli unici siti di giochi capaci di aumentare i fatturati anche durante la quarantena da coronavirus. Questo grazie alla duttilità e alla facilità di accesso dei casino e slot per tutti i giocatori. Ecco perché anche chi non è un grande amanti di roulette, poker e giochi da casino online hanno trovato questi siti molto divertenti e semplici da usare.