Alla "scoperta" dello SPID tra innovazione, tecnologia e minore burocrazia

di: Francesco Accardi - del 2020-09-23

Il processo di digitalizzazione che sta coinvolgendo tutte le regioni italiane già da qualche anno, ultimamente sta registrando un progressivo acceleramento della sua attuazione. Una svolta tutt'altro che semplice sia per le organizzazioni pubbliche e private, ma anche per i cittadini che ancora mancano di una buona alfabetizzazione informatica.

Punto di svolta dell'azione amministrativa in digitale è SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale: la soluzione che permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati.

SPID come passepartout digitale. SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, è il sistema voluto per semplificare la fruizione dei servizi telematici pubblici e di quelli privati degli enti aderenti. Si tratta di un unico nome utente e un'unica password ad esso associata per poter accedere ad una enorme quantità di servizi on-line, come il pagamento dei tributi e dei contributi, l'accesso per verificare lo stato di avanzamento di una istanza rivolta alla PA, la richiesta di atti di stato civile ecc…

Il cittadino può richiedere la propria identità SPID facendosi autenticare di persona, oppure tramite procedura telematica con verifica per mezzo della webcam o ancora solo per via telematica per i possessori di Carta Nazionale dei Servizi, Firma Digitale.

SPID e Cliclavoro. A partire dal prossimo 15 novembre l'unica modalità di accesso alla galassia di siti istituzionali che fanno riferimento al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali , compreso il portale Cliclavoro, sarà tramite l'autenticazione con le credenziali di SPID. Quindi per dar vita a procedimenti come la presentazione delle dimissioni volontarie dal posto di lavoro e per usufruire degli altri servizi disponibili sul Web non sarà più possibile l'uso delle precedenti credenziali che non fossero quelle di SPID.

Il passaggio a quest'unico tipo di credenziali era stato programmato per il marzo 2020, ma come tante altre azioni è stato necessario il suo posticipo a causa dell'emergenza Coronavirus. L'utente dovrà procedere con la richiesta e l’attivazione dell’Identità Digitale di livello 2 o 3 entro il 15 novembre. Da questa data, infatti, le vecchie credenziali non potranno essere più utilizzate.

Escludendo una grossa fetta di cittadini con un’età superiore a 60 anni, i dati del 2019 sul 95% degli italiani che ha usato Internet dovrebbe essere incoraggiante sulla regolare riuscita di questa nuova modalità di autenticazione unica.

Come si legge nella circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali datata 1 settembre 2020, questo autunno è ritenuto un momento congruo per il passaggio a SPID perché le attività per la nuova modalità di accesso a Cliclavoro e agli altri portali erano state già avviate e gli intermediari hanno già un’identità digitale.