CVetrano, false voci su presunti studenti del Ferrigno positivi al Covid. La Preside smentisce: “Ecco quali sono i fatti”

del 2020-09-23

Da stamane si rincorrono voci e fake news su presunti casi di alunni positivi al Covid-19. La dirigente Caterina Buffa ha dichiarato alla nostra Redazione che: “c’è stato un allarmismo ingiustificato in quanto un alunno di Castelvetrano ha comunicato per vie telematiche ad una insegnante che la mamma è risultata positiva, motivo per cui il giovane si assenterà per entrare in quarantena”. “Per questo motivo - aggiunge la Preside - fino a quando non vengono accertati casi diretti di alunni o del personale della scuola le lezioni proseguono regolarmente”.