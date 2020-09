Nuovo caso di Covid-19 a Salemi, Venuti:" Il nostro futuro dipende da noi"

del 2020-09-23

Un nuovo aggiornamento circa i dati relativi al Covid-19 arriva dalle parole del primo cittadino di Salemi Domenico Venuti:" Abbiamo ricevuto notizia di un nuovo caso che rientra in un ambito familiare già tracciato dall'Asp. Il totale dei contagiati sale a 48: di questi, 42 sono a casa e sei ricoverati in ospedale in condizioni stabili. Siamo davanti a un quadro stabile ma i pochi casi registrati negli ultimi giorni non devono trarci in inganno: non bisogna abbassare la guardia, dobbiamo restare vigili e adottare la massima prudenza nei nostri spostamenti quotidiani. Non abbandoniamo mai la mascherina, restiamo alla giusta distanza dagli altri nei luoghi pubblici e igienizziamo frequentemente le mani. Non mi stancherò mai di ripeterlo: il nostro futuro dipende da noi stessi"