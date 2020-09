Salemi, muore anziana ospite di una struttura assistenziale. Era positiva al Covid 19

del 2020-09-23

Il primo cittadino di Salemi Domenico Venuti è intervenuto pochi minuti fa per comunicare che nella giornata odierna è morta una signora che era ospite presso una struttura assistenziale avente sede nel Comune.

“Le condizioni della signora fino a ieri erano buone, ha dichiarato il Sindaco, e non era risultata positiva al coronavirus. Vista la delicatezza che queste strutture rappresentano come contagio e centro di sviluppo del contagio, l’ASP ha provveduto ad effettuare un tampone postumo e l’esito è stato positivo. Per questo la struttura è stata posta in isolamento, si sta provvedendo già da questo pomeriggio a fare lo screening del personale oltre che degli ospiti”.