CVetrano, tensione in Consiglio Comunale per approvazione tariffe Tari 2020. Nota del Pd contro la Maggioranza

del 2020-09-23

Approvata la delibera che modifica le tariffe Tari 2020 per il Comune di Castelvetrano. Un ok arrivato grazie ai voti della Maggioranza e del Consigliere Casablanca. Contraria tutta l'Opposizione. Con una nota il Pd ha espresso tutto il dissenso rispetto all'approvazione della delibera: "Votate questa sera in consiglio comunale le nuove tariffe 2020 per il servizio di gestione dei rifiuti sulla base di un piano finanziario che ha registrato un aumento dei costi del servizio rispetto all'anno precedente di quasi 450.000,00 euro. Costi aggiuntivi che verranno caricati, per volontà dell'amministrazione, solo su alcune tipologie di utenze che, dunque, vedranno un aumento della bolletta sui rifiuti.

ll Partito Democratico con il suo gruppo consiliare ha chiesto il ritiro della delibera (richiesta non accolta dal Sindaco) per potere valutare da qui a fine anno la possibilità di ridurre i costi del servizio. Il PD ha, dunque, votato contro questa scelta che riteniamo incomprensibile dal momento che il Governo nazionale, con il decreto legge n. 18/2020 (c.d. "Cura Italia") ha consentito ai Comuni di applicare le medesime tariffe del 2019 e spalmare eventuali costi aggiuntivi del 2020 nel successivo triennio 2021-2023. La conseguenza diretta sarà un aumento dei costi in bolletta solo per alcune famiglie con diseguaglianza di trattamento proprio in un anno, il 2020, in cui bisognava prestare la massima attenzione alle esigenze dei cittadini e alle incertezze economiche che, sotto diversi profili, tutti abbiamo affrontato per le note difficoltà derivanti dalla sospensione di moltissime attività lavorative a causa dell'epidemia Covid-19.

Il Partito Democratico ha dato il suo contributo in merito ed ancora una volta siamo rimasti inascoltati.

Auspichiamo allo stesso tempo che l'Amministrazione Comunale si attivi con l'Assessorato Regionale agli Enti locali per avviare le procedure per accedere al Fondo Di Perequazione di 300 milioni per poterli utilizzare per eventuali minori entrate, ed allo stesso tempo verificare e mettere in campo tutte le misure utili ed indispensabili finalizzate a ridurre il costo del sevizio. Sempre nell'interesse della Nostra comunità"