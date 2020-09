Scossa di terremoto avvertita a Castelvetrano. Epicentro a 2 chilometri da Salemi

del 2020-09-23

Scossa di terremoto avvertita alle 22.50 anche Castelvetrano di magnitudo 3.1 della scala Mercalli. L'epicentro della scossa sismica è stato registrato a 2 Km da Salemiad una profondità di 9 km..

Seguono aggiornamenti

Arrivano le prime parole del Sindaco Venuti:'

"Ho appena sentito la Centrale Operativa della Protezione Civile Regionale, la scossa che abbiamo avvertito è stata di magnitudo 3.1 ad una profondità di 9 km con epicentro in territorio di Salemi ad 1,8 km dal centro abitato. Stanno monitorando la situazione da Palermo e da Roma, resterò in contatto con loro nelle prossime ore. Ho attivato la Protezione Civile Comunale (telefono 0924983699 o 3336132072) e la Polizia Municipale per la verifica di eventuali danni ed eventuale supporto ai cittadini. È importante non cedere al panico e, in caso di necessità, attenersi alle prescrizioni del piano comunale già pubblicato in questa pagina. Vi terrò informati. Supereremo anche questa, forza!"