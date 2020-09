CVetrano, dal nuovo Regolamento Tari una "spinta" verso il compost e non solo. Fino al 30% di riduzione in bolletta per compostaggio rifiuti

di: Redazione - del 2020-09-24

Approvato ieri dal Consiglio Comunale il nuovo PEF (Piano Economico Finanziario) e il Regolamento Tari applicabile nel Comune di Castelvetrano. Nonostante il dissenso espresso dall’Opposizione la delibera è stata approvata con 13 voti favorevoli (Maggioranza più il consigliere Casablanca ) e 11 contrari (Obiettivo Città, PD, Gruppo Indipendenti, Fratelli d’Italia, Insieme si può ).

L’Opposizione ha contestato l’aumento dei costi per la gestione del servizio (quantificato in 450 Mila come riportato nella nota diramata dal Pd).

Volendo entrare nel merito del documento, in base alle prime indiscrezioni emerse, è emerso che, nella distribuzione dei costi, sono stati utilizzati in parte i valori indicati nel Piano Finanziario del precedente gestore (anno 2018 come previsto dalla normativa) con altri dati forniti dagli Uffici armonizzandoli nel nuovo Piano Economico Finanziario.

In definitiva la nuova tariffa che, ricordiamo sempre deve coprire per intero il costo del servizio, dalle simulazioni proposte evidenzia una diminuzione della tariffa TARI rispetto a quella del 2019 per utenze con 4 componenti ed anche con 3 componenti per superficie sino a 90 mq.

Di quelli che sono i contenuti approvati nel Regolamento ne abbiamo parlato con il Consigliere 5 Stelle Antonino Manuzza, Vice Presidente della Terza Commissione Consiliare che si è occupata di seguire i lavori preparatori delle delibere PEF e Regolamento Tari:

“Nel nuovo Regolamento TARI sono inseriti dei benefici. Per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto nel rispetto delle norme previste dal Regolamento di Igiene Urbana, sarà possibile richiedere una riduzione del 30%.

Un altro beneficio è dedicato alle nuove utenze non domestiche (commerciali e/o artigianali) che non superano una superficie di 200 mq, per queste è prevista una riduzione del 30% della tariffa se ubicate all’esterno del centro storico. Riduzione che sale al 50% se la nuova attività si trova all’interno del centro storico”.