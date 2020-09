“No alle assenze di massa nelle scuole salemitane”. Il Sindaco Venuti si rivolge ai genitori

del 2020-09-25

La scuola dovrebbe essere il luogo in cui turbare culturalmente le menti dei giovani e infiammare il loro intelletto. In tempi di Covid, le menti sembrano turbate piú dalla paura che dalla cultura.La confusione organizzativa permane nel sistema. La volontà di partire è diffusa, al pari delle paure alimentate dai ritardi che si sono accumulati nell’ assumere provvedimenti efficaci ed efficienti per garantire ambienti rispettosi delle norme anticovid.

Il Sindaco Venuti ha così commentato le voci circa possibili assenze di massa a scuola:"Mi giungono voci di genitori che teorizzano 'assenze di massa' dei ragazzi dalla scuola. Sono anch'io un genitore e comprendo le paure ma voglio chiarire una cosa: i governi nazionale e regionale hanno deciso di dare il via al nuovo anno scolastico e di proseguire con una fase di convivenza con il virus. Non può essere un sindaco, che non è un epidemiologo, a decretare la chiusura delle scuole senza un parere scientifico.

Appena ieri tutti i sindaci siciliani hanno ricevuto una circolare (che qui vi allego) a firma di ben tre assessori regionali (Lagalla, Scavone e Razza): il documento invita i sindaci ad "astenersi" dall'emanare ordinanze sulle scuole senza il "necessario confronto" con gli esperti dei dipartimenti di Prevenzione competenti per territorio.

Chiudere le scuole è una possibilità per i sindaci, ma deve essere sostenuta da un parere scientifico e non dall'emotività: qualora si presentasse la necessità la chiusura di una o più classi sarà ovviamente immediata ma, ripeto, non possiamo cedere alla paura e al panico senza affrontare la situazione. Cerchiamo piuttosto di mantenere comportamenti rigorosissimi nella nostra vita quotidiana per cercare di bloccare la circolazione del virus"