Il lettore scrive: "Spazzatura di ogni genere dietro l'ex fabbrica Imam. L'incivilità continua"

di: Redazione - del 2020-09-27

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione del lettore Fabio Notarnicola, il quale si rivolge alla Redazione per segnalare la presenza di cumuli di rifiuti in Via Campobello, dietro l’ ex fabbrica Imam.

Ecco le sue parole: “Incivili continuano ad abbandondare rifiuti vigliaccamente. Ho chiamato la ditta segnalando la situazione, ma ancora oggi rimangono cumuli di spazzatura di ogni genere”.