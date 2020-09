Salemi, il caso dei suini neri finisce in Consiglio Comunale grazie alla mozione del Consigliere Crimi

di: Redazione - del 2020-09-26

Il caso dei suini neri del signor Bonasoro finisce in Consiglio Comunale seppur dopo tanto tempo e le numerose vicende. La trattazione della spinosa vicenda è dovuta ad una mozione presentata dal Consigliere Giuseppe Crimi. L

UNEDÌ 28 SETTEMBRE 2020, ALLE ORE 17,00, PRESSO IL CENTRO KIM A SALEMI si parlerà della questione nell’auspicio che possa essere identificata una soluzione.

“Per l'ennesima volta - dichiara Crimi- l'amministrazione Venuti volutamente si sottrae al confronto diretto con la cittadinanza per non assumersi le sue responsabilità pubblicamente. Così come ha fatto il sindaco Venuti, quando non ha incontrato i cittadini salemitani che con l'animalista Rizzi sono andati al palazzo municipale, alla stessa maniera, seguendo la stessa logica, il Presidente del Consiglio Comunale Lorenzo Cascio ha respinto la richiesta di convocazione di un apposito Consiglio Comunale "aperto" sull'emergenza suini a Salemi.

Per legge, però, a seguito della mozione presentata dal sottoscritto il caso suini a Salemi, dovrà essere trattato nel prossimo Consiglio comunale”.