di: Redazione - del 2020-09-25

Stamane, in via Vittorio Emanuele, un giovane studente ha tamponato un camion fermo in strada. Probabilmente il giovane si era distratto e ha sbattuto contro lo sportello del mezzo.

È stato trasportato con il 118 all’ Ospedale di Castelvetrano per accertamenti, ma non sembra che ci siano problemi fisici importanti.

Sul posto i Vigili Urbani per gli accertamenti di rito.