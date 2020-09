Sedici nuovi casi a Salemi collegati ad una struttura per anziani. Venuti: "Situazione molto seria"

del 2020-09-25

A Salemi scoperti 16 nuovi casi di Covid-19 all’interno di una struttura per anziani. Il totale sale a 64. Il Sindaco Venuti ha invitato i cittadini alla massima attenzione. Solo tre soggetti che hanno sintomi sono stati trasportati a Mazara del Vallo.

Le parole del Sindaco:

“Dai controlli effettuati presso la struttura comunità alloggio per anziani, sono emersi in tutto 16 casi positivi. Undici interni alla struttura e cinque legati ad ambiti familiari relativi alla struttura stessa.

Stiamo prendendo tutte le precauzioni, sono in contatto con l’ASP e si sta provvedendo al trasferimento dei tre soggetti che hanno sintomi presso la struttura Covid di Mazara del Vallo. Per il resto stiamo cercando una formula per fare in modo che coloro che non presentano sintomi siano assistiti all’interno.

Sto provvedendo ad emanare un’ordinanza con cui sarà vietato l’ingresso, se non agli addetti ai lavori in tutte le comunità alloggio.

Tutti quelli che hanno avuto contatti con la struttura, gli operatori, i familiari, si devono mettere in isolamento, non ci sono altre soluzioni”.