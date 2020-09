"Camion che raccoglie rifiuti in via Mannone nelle ore di punta al mattino. Disagi e ritardi". Lettera aperta al Sindaco

di: Redazione - del 2020-09-26

Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta del nostro lettore Gaetano Sinacori che si rivolge al Sindaco Alfano per segnalare una problematica concernente la presenza dei camion depuatati alla raccolta dei rifiuti lungo le arterie principali di Castelvetrano nelle ore di punta quando i cittadini si recano a lavoro affinché si possa trovare una soluzione.

“Tutte le mattine nella via Mannone, nelle ore di punta dalle 7,00 fino alle 8,00, ci sono gli operai della ditta di raccolta della spazzatura che, mentre svolgono il servizio, bloccano con il loro grosso camion la circolazione dei cittadini che devono andare a prendere servizio nei vari enti cittadini.

Mi rivolgo al Sindaco affinché possa risolvere questo problema che ci costringe ad arrivare a lavoro in ritardo. Il servizio di raccolta dei rifiuti nel centro città non dovrebbe svolgersi nelle ore di punta quando i cittadini devono andare a lavorare. La prego di prendere provvedimenti in merito.”

La Redazione ha girato la segnalazione alla ditta che svolge il servizio di raccolta, la Sager Eco – Burgus, dalla quale ci fanno sapere che verrà valutata una rimodulazione degli orari cosi da lenire i disagi e non creare danni agli utenti.