Alla scoperta di Cardano: prospettive della criptovaluta nell’autunno 2020

di: Francesco Accardi - del 2020-09-29

Negli ultimi anni le criptovalute si sono fatte strada nel campo del trading online affermandosi come fonte di guadagno sempre più ricercata. Dopo il successo di Bitcoin, sono state create numerose criptovalute, molte delle quali hanno raggiunto capitalizzazioni di mercato alte diventando anche nomi abbastanza noti, come Ethereum, che spesso viene accostata a Cardano dato che ne condivide uno degli sviluppatori.

Le criptovalute dipendono da una piattaforma di blockchain per trasferire i fondi ed effettuare le transazioni. Molti investitori stanno puntando sul coin ADA, utilizzata nel progetto Cardano che è uno dei migliori nell'ambito delle criptovalute con enormi possibilità di crescita.

Per poter comprare Cardano bisogna conoscere i punti di forza del progetto ed eventuali punti di sfavore per poter valutare tutti i rischi per un acquisto sicuro ed efficace. Infatti, è bene ricordare che, comprare azioni online, può comportare dei rischi di perdita del capitale investito o di fare investimenti sbagliati.

Per questo è bene ampliare le proprie conoscenze su ciò in cui si sta investendo e sulle modalità migliori di investimento affidandosi alle migliori piattaforme di trading. Prima di procedere con i consigli su come comprare Cardano, cerchiamo di capire cos'è e perchè si può considerare un buon investimento.

Cardano è una piattaforma che consente agli sviluppatori di far funzionare una serie di applicazioni di blockchain, come i contratti intelligenti o le Dapps. É stata sviluppata da Charles Hoskinson che, come già accennato, è stato uno degli sviluppatori di Ethereum. La criptovaluta ADA, utilizzata da Cardano, in breve tempo è entrata nella lista delle 10 criptovalute principali. Per questo motivo le previsioni di crescita di Cardano sono molto alte.

Nonostante ciò, bisogna ricordare che il mercato delle criptovalute è un territorio sempre molto incerto. Infatti, il prezzo delle criptovalute oscilla molto con maggior probabilità di perdere il capitale investito.

Comprare Cardano tramite CFD

Il modo migliore per comprare cardano criptovaluta in sicurezza è tramite CFD(Contract for difference), un metodo sicuro ed efficace per gli investimenti a breve termine.

I CFD sono dei contratti che permettono di fare degli investimenti redditizi anche in caso di ribasso finanziario e sono l'ideale per gli investimenti in breve termine a commissione zero. Ne esistono di due tipi: Long (rialzista) e short (ribassista). In questo modo si limita la possibilità di perdere il capitale investito ed aumenta quella di guadagno anche se le azioni scendono.

Nell'ambito delle criptovalute, i contratti per differenza sono sicuramente il metodo migliore di investire sia, come abbiamo visto, per i guadagni ma anche per una questione di sicurezza. Molti exchange, infatti, possono verificarsi poco onesti e si può facilmente incorrere in truffe o raggiri. I CFD, invece, sono uno strumento finanziario regolamentato e tutelano il trader al 100%.

Le criptovalute sono un asset finanziario nuovo e sempre incerto, per questo motivo, fare previsioni a lungo termine non è possibile e le modalità migliori di investimento devono basarsi su previsioni a breve termine.

Come comprare Cardano?

Oltre alla scelta delle piattaforme mediante le quali comprare Cardano e le modalità di investimento,bisogna valutare anche il metodo di pagamento. Una delle più utilizzate è Paypal che permette un acquisto sicuro. Lasciare il proprio numero di carta di credito su un exchange potrebbe risultare pericoloso, quindi, per tutelarsi dalle truffe, molti investitori scelgono di utilizzare Paypal.

Alcuni investitori,invece, scelgono di acquistare direttamente con euro, ma non sempre è un metodo comodo dato che molti exchange danno la possibilità di acquistare criptovalute minori solo mediante Bitcoin o Ethereum, quindi bisognerebbe fare la conversione degli euro in criptovaluta e pagarne la commissione. Mediante eToro può essere conveniente dato che permette di acquistare Cardano direttamente in euro.

Possiamo quindi affermare che, per chi decide di investire nell'ambito delle criptovalute, Cardano è un'ottima scelta di investimento con delle ottime premesse di crescita: ha una blockchain sicura ed efficiente, è sviluppata in modo scientifico ed altamente innovativo che, mediante l'utilizzo di smart contract, si sta affermando sempre di più nel settore.