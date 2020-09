Covid 19, Venuti: "Due nuovi casi e un primo negativizzato a Salemi"

del 2020-09-28

Il Sindaco di Salemi Domenico Venuti ha fatto il punto della situazione contagi in città: "Registriamo due nuovi casi e un primo negativizzato a Salemi. I due nuovi contagiati rientrano in un ambito già individuato dagli esperti dell'Asp. Il totale degli attuali positivi è di 68, mentre siamo in attesa degli esiti dei secondi tamponi di persone che erano state contagiate nelle scorse settimane e che hanno avuto un primo test già negativo.

Colgo l'occasione per ricordarvi ancora una volta di mantenere alta la guardia contro il virus e che una recente ordinanza della Regione prevede "l'obbligo" per ogni cittadino al di sopra di sei anni "di tenere sempre la mascherina nella propria disponibilità quando si è fuori casa". Nei luoghi aperti al pubblico la mascherina "deve essere indossata se si è nel contesto di presenze di più soggetti"