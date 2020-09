Covid-19 a Campobello, uomo ricoverato. Castiglione." Tutti coloro che sono stati in contatto con questa persona saranno opportunamente informati"

di: Comunicato Stampa - del 2020-09-27

Caso di positività al Covid a Campobello. A confermarlo il Sindaco Castiglione. Si tratta di una persona originaria di Palermo, residente a Campobello, che negli ultimi giorni è stata fuori dal Comune e che attualmente si trova ricoverata in ospedale.

Ecco le sue parole: "Cari concittadini, sono costretto a comunicarvi la notizia che da oggi abbiamo consapevolezza della presenza di un caso di contagio da Covid 19 anche nel nostro Comune. Si tratta di una persona originaria di Palermo, residente a Campobello, che negli ultimi giorni è stata fuori dal nostro Comune e che attualmente si trova ricoverata in ospedale. Tutti coloro che sono stati in contatto con questa persona saranno opportunamente informati ed anche l’Asp sta svolgendo tutte le verifiche epidemiologiche del caso, adottando le consequenziali misure di sicurezza. Non bisogna, dunque, farsi prendere dallo sgomento e dalla paura, ma bisogna avere consapevolezza che l’unico modo per scongiurare un eventuale contagio è quello di INDOSSARE LE MASCHERINE E RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE MISURE DI IGIENE E DI DISTANZAIMENTO INTERPERSONALE di cui tutti ormai siamo a conoscenza.