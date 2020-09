Due nuovi casi Covid a Castelvetrano

del 2020-09-27

(ph. https://www.ilreggino.it/)

L’ASP di Trapani comunica nel bollettino odierno che a Castelvetrano risultano 16 casi positivi (ieri erano 14).

In provincia il totale dei casi attuali positivi è di 310 così distribuiti:

Alcamo 32;

Buseto Palizzolo 17;

Calatafimi Segesta 8;

Campobello di Mazara 1 ;

Castellammare del Golfo 7;

Castelvetrano 16 ;

Custonaci 4 ;

Erice 23;

Favignana 1 ;

Gibellina 0 ;

Marsala 31 ;

Mazara del Vallo 11;

Paceco 0;

Partanna 11;

Poggioreale 1 ;

Salaparuta 5 ;

Salemi 66 ;

Santa Ninfa 9;

Trapani 49;

Valderice 9 ;

Vita 2;

San Vito lo capo 2 ;

Petrosino 5.

I soggetti in isolamento obbligatorio sono 293, un solo ricoverato in terapia intensiva, ricoverati non in terapia intensiva 16, deceduti 9.