"La missione del Vigile del Fuoco. Quella donna che voleva lanciarsi dalla finestra, quel giorno a a Giampilieri e non solo". Franco Ancona e i suoi racconti

di: Doriana Margiotta - del 2020-10-01

Il lavoro del vigile del fuoco è un lavoro emozionante, mai monotono, imprevedibile, che riserva situazioni sempre differenti, che fa vivere pagine felici ma anche tanto tristi, capaci di lasciare scorrere qualche lacrima sul volto.

Incidenti stradali, incendi vari, soccorso a persone in difficoltà, ma anche tanti sorrisi, in primis quelli dei bambini che spesso sognano di diventare un pompiere. A ragion veduta i vigili del fuoco vengono visti come super eroi, ma dobbiamo ricordare che sono uomini e come tali hanno un cuore , una mente e dei sentimenti.

Sono formati per affrontare ogni situazione, ma questo è un lavoro che ti forma, ti cambia, ti dà infinite gioie ma ti lascia anche tracce addosso che restano indelebili.

La nostra redazione ha avuto il piacere di intervistare uno di loro, il Capo reparto dei Vigili del Fuoco di Castelvetrano Franco Ancona, che ha pubblicato qualche anno fa un e-book intitolato "Racconti, prose e poesie", in cui il signor Ancon ha racchiuso in versi molte delle sue esperienze come Vigile del Fuoco.

Perché ha iniziato a scrivere?

"Ho avuto sempre la passione per la scrittura e la coltivo da parecchio tempo, ho scritto la mia prima poesia sull'amicizia circa 35 anni fa, e tutto quello che scrivevo lo tenevo in un diario. Poi circa 5 anni fa mi è venuto in mente di pubblicare un e-book tramite un'agenzia di Catania, in cui ho inserito dei racconti e delle poesie che venivano sempre accompagnate da fotografie, cercando di avvicinare il più possibile l'immagine al significato di ciò che scrivo, e penso di esserci riuscito, perché ricevo parecchi apprezzamenti da chi legge i mie post sul mio profilo facebook.

Come diceva André Breton "Io cerco il meraviglioso, anzi solo il meraviglioso". In tutto quello che scrivo c'èpoco di me, è vita vissuta".

In un suo racconto intitolato "Il volo mancato", lei narra un fatto realmente accaduto, legato alla sua professione. Di cosa si tratta?

"Il 31 dicembre di nove anni fa, alle tre e un quarto del mattino riceviamo una chiamata, io all'epoca prestavo servizio a Mazara del Vallo, dalla nostra sala operativa dove ci dicono che c'è un eventuale tentato suicidio in una via di Mazara.

Siamo andati sul posto a sirene spente, per non turbare ulteriormente la persona in questione. Abbiamo trovato giù la mamma della signora e due bambini, uno di tre anni e uno di cinque. Aveva chiamato la mamma perché la figlia aveva detto a uno dei bambini "La mamma stamattina vi lascia dalla nonna perché deve fare un lungo viaggio".

Dopo avere preso un po' di informazioni, sono salito al quinto piano. Trovo ovviamente la porta chiusa e busso, e la signora mi risponde. Io mi presento e le dico "Sono il vigile del fuoco Franco Ancona e sono qui per capire cosa è successo".

All'inizio la signora era molto restia, ma si deve sempre cercare un modo per trovare un punto di incontro così da istaurare un dialogo, e non è sempre facile. Cerco di farla parlare, e mi racconta che non vuole vedere nessuno e che è stanca, e capisco che il problema era anche la mamma.

Allora le parlo dei bambini e faccio tutto ciò senza guardare la porta perché probabilmente lei mi stava guardando dallo spiocino. Siamo stati a parlare per una buona mezz'ora, poi c'è stato un momento dove finalmente lei ha aperto la porta anche se l'ha bloccata con il chiavistello da dentro, ma già per me era un grande passo avanti, e ho continuato a parlare.

Ho suggerito di far salire i bambini perché il più piccolo piangeva e voleva la mamma. Ad un certo punto mi dice di girarmi e di guardarla e in quel momento ho visto una donna bellissima con gli occhi umidi. Ho continuato a parlare dei suoi bimbi e finalmente mi ha aperto la porta, sono entrato e mi sono guardato in giro.

Ci siamo seduti e abbiamo continuato a parlare e l'ho convinta finalmente a far salire i bambini, il piccolo piangeva invece il grande si è seduto sul divano come e dire "Io da qui non mi muovo più".

Ho guardato la finestra aperta, ho visto se c'era odore di gas, e ho dato un'occhiata alla casa in maniera soft. Mi sono accertato che la situazione fosse tranquilla e abbiamo aspettato il ritorno del marito, che era già stato avvertito dai familiari. Sono riuscito a mettere a suo agio la signora che lentamente si è calmata.

Poi finalmente è arrivato il marito e la situazione si è normalizzata. Noi siamo andati via e non ho più saputo nulla di questa signora. Ma ogni volta che ne parlo mi commuovo, perché è stata un'esperienza forte che ricorderò per tutta la vita.

Ho sempre affrontato le cose con un motto "C'è un problema, dobbiamo risolverlo" e si impara con il tempo e con l'esperienza.

L'aspetto psicologico di questi interventi mi ha sempre appasionato e forse per questo ho una propensione a cercare sempre di risolvere questi tipi di problematiche nel modo migliore".

Cosa significa essere un Vigile del Fuoco?

"Credo che sia un modo di essere e di vivere, è un lavoro che ti porta ed essere vicino alle persone e a vivere esperienze molto forti. Scrivere è un modo per esorcizzare tutto ciò che ho vissuto con il mio lavoro.

Io ho scritto "Chi aiuta a lenire i danni morali di un vigile del fuoco" dopo un incidente dove era morta una coppia che stava andando al compleanno di una figlia, e quando siamo arrivati lì già c'erano molti dei loro parenti e le assicuro che non è facile affrontare una situazione di quel tipo.

E' un mestiere che ti cambia dentro nel tempo, si diventa più calmi e riflessivi. Avendo fatto per tanti anni il capo squadra, ho sempre avuto un rapporto amichevole e civile con i miei colleghi, ma se qualcosa non va per il verso giusto divento duro e cerco di far capire alla squadra dove è stato l'errore.

Ovviamente se facciamo un ottimo intervento, come dico io da "nove in pagella" perché dieci non si dà a nessuno, io sono il primo a congratularmi per la sua buona riuscita. Il nostro è un lavoro di squadra sotto ogni punto di vista.

Le posso dire che quando si finisce un intervento si torna in caserna e alla propria vita, però poi quando si ripresenta la stessa tipologia di intervento, riemergono tutti i ricordi come un flashback , ma poi tornano in un cassetto della memoria fino alla prossima esperienza.

Ogni intervento è unico, mai uno uguale all'altro. Per fare questo lavoro si deve, a mio parere, parlare meno e ascoltare di piuù. Si diventa vigile del fuoco dopo 8/10 anni di servizio, perché ci vuole esperienza".

Cosa ha significato Giampilieri per lei?

È stata un'esperienza fortissima e un paio di anni fa ho deciso di raccontare un episodio del mio lavoro a Giampilieri che mi ha colpito moltissimo, intitolato per l'appunto "la mamma di Giampilieri", che però non fa parte della roccolta che ho pubblicato.

Avevo smesso orami da qualche anno di scrivere e due estati fa ho ricominciato. Io faccio le cose solo quando mi va, perché come dico sempre "ci vuole la gioia nel cuore per fare qualsiasi cosa".

A Giampilieri ho assistito ad una scena straziante. Dopo avere lavorato per parecchie ore per estrarre il corpo di un ragazzo, mi fermo per un po' insieme al mio collega Saverio, pensando che ci avrebbero dato il cambio e accendo una sigaretta.

Ancora con gli occhi pieni di sudore vedo questa donna seduta con il capo chino e un vestito lungo . Mi ha colpito in mezzo a tante persone e ho chiesto chi fosse, lì ho saputo che era la mamma del ragazzo che avevo estratto poco prima.

Qulache minuto dopo siamo stati richiamati dal nostro Ispettore perché avevano bisogno del nostro aiuto per estrarre un altro ragazzo. Anche questo ragazzo era il figlio di quella signora. Pur avendo perso due figli in quella tragedia, la signora è rimasta col capo chino e in religioso silenzio. Questa cosa mi ha colpito nel profondo, perché è innaturale che un figlio muoia prima di un genitore e non so come si fa ad affrontare e convivere con una perdita del genere.

Ecco perché mi ha colpito la "mamma di Giampilieri", per la sua compostezza pur avendo perso due figli, due vite spezzate da una catastrofe".

Ringrazio Franco Ancona per avere condiviso con noi il ricordo di esperienze che lo hanno colpito nel profondo. Non nego che durante l'intervista e' scesa qualche lacrima. Ho rivissuto con lui alcune pagine di cronaca che hanno segnato la nostra bella isola e ripercorere quei luoghi, anche se solo con la memoria, mi ha profondamente commossa. Dio benedica i Vigili del Fuoco.