Amministrative, Campobello. Passanante: “Un segnale di ascolto per imprenditori e territorio. Se saremo eletti, passeremo dalle parole ai fatti.”

di: Comunicato Stampa - del 2020-09-29

Il Candidato Passanante in visita presso le aziende agricole Caro e Passanante. “Gli imprenditori che investono nel territorio, creano indotto e lavoro. Per questo, la politica e le amministrazioni, devono facilitare ed essere presenti. Se saremo eletti, passeremo dalle parole ai fatti.”

Questo il commento del Candidato Sindaco Avv. Gaspare Passanante, che ieri mattina, lunedì 28 settembre, accompagnato da sostenitori e candidati consiglieri, ha fatto visita ad alcune aziende del territorio campobellese. “Ho voluto dare un segnale di ascolto a questi imprenditori e alle esigenze del territorio. – afferma il candidato Passanante - Questo è il reale cambiamento che vogliamo per Campobello, questa è la buona politica.”

La visita ha coinvolto diverse aziende, tra cui l’Azienda agricola Caro, specializzata nella coltivazione e produzione di prodotti agroalimentari, a partire dall’olio extravergine e dalle olive da mensa e prodotti derivati, alle mandorle e ai capperi e l’azienda Agricola Passannante Andrea, anch’essa nel settore oleario.

I candidati della lista “Insieme per Campobello” guidati dal Candidato Sindaco Passanante in questi giorni stanno incontrando le diverse categorie di operatori economici del paese, per raccogliere le loro richieste di aiuto in un territorio, che potrebbe essere il fiore all’occhiello del Belìce, se solo fosse ben guidato.