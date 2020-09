"Un consorzio per la Nocellara del Belìce a tutela del prodotto e dei produttori". Nota del Pd di CVetrano

di: Comunicato Stampa - del 2020-09-29

Il Partito Democratico di Castelvetrano reputa fondamentale il settore agricolo per l'economia del nostro territorio. In particolare la Nocellara del Belìce.

Purtroppo anche quest'anno assistiamo ad una sorta di centralizzazione del mercato che determina un prezzo di vendita del prodotto inadeguato rispetto ai sacrifici dei produttori. Per questi motivi siamo sensibili e diamo pieno sostegno a tutti i giovani agricoltori che hanno voglia di mettersi in gioco insieme per avere un comparto più forte e meno diseguale.

Il PD a tutto questo non ci sta, e crede che solo attraverso un confronto con le associazioni di categoria, i sindacati e l'Amministrazione Comunale si possano mettere in campo tutte le iniziative atte alla nascita di un consorzio per la Nocellara del Belice per il definitivo rilancio della coltivazione della Nocellara del Belice.