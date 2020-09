Protesta a difesa dell'Ospedale, le telecamere della RAI a CVetrano

del 2020-09-30

Durante l’edizione delle 14.00 del TG3 della RAI regionale, è andato in onda un servizio sul gazebo a presidio per la difesa del nostro Ospedale organizzato dal Comitato “Orgoglio Castelvetranese”.

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, da lunedì 21 settembre è stato allestito dal Comitato un presidio permanente davanti l’ingresso dell’Ospedale, insieme alla Cgil e alle Associazioni del Belice, per protestare contro lo smantellamento del nosocomio in atto da un paio di anni, che ha portato al declassamento di alcuni reparti ad unità semplici e la chiusura di altri come l’Oncologia e l’Ortopedia, con grave disagio per un’utenza di quasi 100 mila persone.

Ad oggi, in segno di protesta, sono state raccolte un migliaio di tessere elettorali pronte per essere consegnate al Quirinale. Gli organizzatori continuano a raccogliere le tessere elettorali e chiedono una soluzione all’Assessore Razza. “Questo non è l’Ospedale soltanto di Castelvetrano ma di tutta la Valle del Belice e ancora oltre. Questa non è una lotta di campanilismo ma è la lotta di un territorio”.