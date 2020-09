CVetrano, per la Tari 2020 riduzioni fino al 50% per commercianti centro storico e non solo. Nota dei 5 Stelle

del 2020-09-30

(ph. www.casertanews.it)

Nota dei 5 Stelle Castelvetrano sul tema della tassa dei rifiuti: "Il 23 settembre il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento Tari e il nuovo PEF (Piano Economico Finanziario). E’ il caso di fare alcune precisazioni affinché non giungano alla cittadinanza informazioni distorte e poco chiare che causano solamente confusione e fanno passare un messaggio totalmente errato.

Premesso che quest’anno l’emergenza da Covid-19 ha stravolto il calendario delle scadenze per i tributi locali e il periodo che ci accingiamo ad affrontare non sarà facile. Sappiamo bene tutti che per molte attività e famiglie pagare i tributi sarà un impegno che non tutti potranno mantenere, quindi non vi sono mai stati dubbi per i componenti dell’Amministrazione comunale che compito dell’Ente sarebbe stato andare incontro a coloro che non avranno la possibilità di pagare nell’immediato.

Precisiamo che la TARI approvata in Consiglio Comunale - quest’anno è stato redatto in coerenza con il metodo ARERA – ovvero l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Come detto in Consiglio comunale l’aumento dei costi per 450 mila euro, è dovuto a due fattori che occorre necessariamente prendere in considerazione; • l’estendersi del servizio “porta a porta” su tutto il territorio comunale (prima era solo previsto nel centro storico e nella borgata di Marinella di Selinunte) con un aumento di circa 200 mila euro • I costi amministrativi sostenuti per il recupero coattivo delle bollette Tari, per riscuotere le somme non pagate da parte degli evasori. Il miglioramento del servizio oramai è sotto gli occhi di tutti, così come il buon funzionamento del ritiro ingombranti, ricordiamo anche il mantenimento del servizio nelle giornate festive come il Primo Maggio, 25 Aprile, Ferragosto.

Detto questo occorre anche considerare un nuovo servizio che è quello dello spazzamento delle strade e la conseguente raccolta dei rifiuti stradali, che ammonta a circa 400 tonnellate, a fronte di una previsione di 90 tonn. Spazzamento che, ricordiamo, nella precedente TARI non era considerato, perché il servizio non era proprio contemplato. Come potete constatare tanti sono i servizi aggiuntivi e le bollette non subiranno aumenti spropositati, anzi alcune evidenzieranno un importo inferiore rispetto all'anno precedente.

Ad esempio, in base a quanto stabilito nel nuovo Regolamento Tari, le utenze domestiche con 3/4 componenti per superficie sino a 90 mq. avranno una riduzione, così come le famiglie numerose e le utenze domestiche che vorranno avviare il compostaggio dei propri scarti organici, quest'ultimi potranno richiedere una riduzione del 30%.

Un altro beneficio è dedicato alle NUOVE UTENZE non domestiche (commerciali e/o artigianali) che non superano una superficie di 200 mq, per le quali è prevista una riduzione del 30% della tariffa se ubicate all'esterno del centro storico, del 50% se ubicate invece all’interno.

Il maggior costo di fatto sarà quasi tutto assorbito dai numerosissimi evasori totali, circa 400, apportando nella distribuzione della tariffa una maggiore equità fiscale.

E se la Città continuerà nel percorso intrapreso e mediamente superà il 65% della raccolta differenziata, il Bonus che la Regione riconoscerà, sarà ripartito fra tutti i cittadini. Infine, in data 26 settembre, la Giunta ha deliberato il rimborso della tari nella misura del 71,50 per tutte le attività commerciali chiuse durante il lockdown e del 20% per le maggior parte delle altre, attingendo dal Fondo di perequazione da 300 milioni di euro, approvato dall’Assemblea Regionale Siciliana con la legge di stabilità regionale n. 9 del 2020.

Rimborso che sarà riconosciuto solo dopo che il Comune avrà ricevuto le somme da parte della Regione Siciliana - Il CC, tenutosi oggi giorno 30 settembre, ha approvato all'unanimità la proposta, con grande senso di responsabilità da parte di tutte le forze politiche. Un ringraziamento quindi anche ai consiglieri comunali d’opposizione ed agli Uffici che hanno lavorato anche in giornate prefestive e festive