Salemi, sulla questione dei suini replica della Maggioranza al Cons. Crimi: "Da lui demagogia. Mozione presentava evidenti criticità"

di: Elio Indelicato - del 2020-10-01

Bisogna trovare una soluzione al più presto per i maiali di Salemi, ormai noti alle cronache che liberamente si aggirano in alcune contrade ,di proprietà dell’allevatore Nino Bonasoro. Questo se lo augurano un pò tutti soprattutto i residenti di quella zona che si trovano nei loro terreni i maiali in cerca di cibo.

La vicenda, oltre che nelle aule della Procura di Marsala che ad aprile ha disposto il sequestro di 500 capi, è finita in Consiglio comunale in questi giorni, per una mozione presentata dal consigliere di opposizione Francesco Giuseppe Crimi che ha dato la responsabilità al sindaco, come ha dichiarato al Giornale lo stesso consigliere:

”La mozione avrebbe dovuto impegnare l’Amministrazione a prendere gli animali e alimentarli all’interno del recinto dello stesso allevatore, che non è in grado di custodirli ,in attesa di ulteriori soluzioni".

Non si è fatta attendere la replica della Maggioranza presente in Consiglio: "Le parole del consigliere di opposizione Francesco Giuseppe Crimi sono inqualificabili: pura propaganda e demagogia, non mirano a risolvere il problema ma soltanto ad attaccare l'Amministrazione e la maggioranza.

La mozione da lui sponsorizzata conteneva evidenti criticità sotto il profilo legale, evidenziate dal segretario Generale nel corso del Consiglio, tanto è vero che non è stata votata neanche dagli altri componenti della minoranza.

Quel documento, quindi, non poteva di certo essere avallato dalla maggioranza che, così come l'Amministrazione comunale, ha a cuore la risoluzione del problema ma anche il rispetto rigoroso della legalità. Bene ha fatto l'Amministrazione a chiedere l'apertura di un tavolo provinciale per la risoluzione del problema.

Maggioranza e Amministrazione sono compatte accanto alle altre istituzioni impegnate nella vicenda e sono schierate con convinzione dalla parte della legalità e del rispetto delle regole: Crimi, al di là della propaganda, da che parte sta in questa vicenda? Ce lo dica, perché dalle sue uscite non siamo riusciti a capirlo".