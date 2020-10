(VIDEO) Campobello, intervista al Candidato Sindaco Castiglione: "Il mio impegno per garantire continuità e proseguire i progetti intrapresi

di: Redazione - del 2020-10-01

L’attuale Sindaco, nonché candidato alle prossime amministrative, di Campobello di Mazara, ha incontrato i microfoni di Castelvetranonews.

Castiglione: ”Per candidarsi di nuovo, in questo particolare momento ci vuole incoscienza, ma continuità significa garanzia. Quando sono stato eletto Sindaco, ho riscontrato che un finanziamento dovuto alla nostra città era andato perduto, ho iniziato un’azione legale nei confronti della Regione e siamo riusciti a ottenere le somme con cui abbiamo acquistato il Cineteatro Olimpia, simbolo di riunione per la città”.

E poi ha aggiunto: “Ho lottato anche per la riqualificazione della zona Erbe Bianche, coinvolgendo le forze dell’ordine e la prefettura per sgomberare quell’insediamento abusivo che ogni anno si ricostituiva con i lavoratori extracomunitari che vengono per la raccolta delle olive. A tal proposito, ho presentato un progetto per la realizzazione di un campo attrezzato per come si deve per accogliere questi lavoratori”.

E poi conclude: “Uno dei primi atti che ho compiuto è stata la riqualificazione del lungomare di Tre Fontane. Per quanta riguarda Torretta abbiamo presentato un bando per realizzare una passeggiata in legno e una capanna in legno in piazzetta per consentire ai pescatori di vendere il loro pescato”.

Tra i progetti cantierabili: La costruzione della piazza antistante il municipio, con il rifacimento della villa e del palazzo comunale.