Salemi, ieri discussa in Consiglio Comunale l'annosa questione dei suini. Bocciata la mozione del Consigliere Crimi

Comunicato Stampa - del 2020-09-29

Ieri si è svolto a Salemi il Consiglio Comunale sul caso suini, la maggioranza ha votato contro la mozione proposta dal consigliere Crimi Francesco Giuseppe, due gli astenuti, Asaro e Loiacono.

Questa vicenda è volutamente destinata a non trovare una imminente soluzione. Il Sindaco, ha cercato di fornire giustificazioni, asserendo che dal canto suo non si poteva fare di più.

Eppure ai sensi è per gli effetti dell'art. 50 comma 5 del Testo Unico degli Enti Locali, il Sindaco nel suo territorio è la massima autorità civile, sanitaria e pubblica, così si legge nel suddetto articolo che riportiamo testualmente :"in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contigibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.

Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco in relazione all'utente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio".

"Viviamo questa indecente situazione perché il Sindaco Domenico Venuti non è adeguatamente intervenuto per la risoluzione".

Diretto l'attacco al sindaco da parte del Consigliere Crimi, il quale ha pure specificato che ai cittadini non interessano tutte le vicende intercorse tra amministrazione e allevatore, interessa solo che, al massimo, dopo una settimana i maiali non girino più tranquillamente per le vie delle contrade interessate.

Da qui la mozione che avrebbe dovuto impegnare l'amministrazione a prendere gli animali e alimentarli all'interno del recinto dello stesso allevatore che non è in grado di custodirli, in attesa di ulteriori soluzioni.

Per i cani randagi il comune spende la media di 50.000 euro l'anno, ed il problema del randagismo non sembra risolto, se avesse speso qualche migliaio di euro per salvaguardare i propri cittadini e i poveri animali non sarebbe stato male.

Il consigliere Crimi ha infatti ricordato che attualmente si spara agli animali in centro con evidenti pericoli ai cittadini e indecorose scene che riguardano i poveri animali. Era presente un buon numero di cittadini che hanno assistito al consiglio ordinario seppur non "aperto " al pubblico per volontà del Presidente Cascio Lorenzo.

Il consigliere Crimi definisce deludente l'intervento del sindaco Venuti che si è mostrato rammaricato perché il problema non è risolto ma ha declinato ogni sua responsabilità. Non si capisce a chi?

Fatto curioso, non si è registrato alcun intervento sul punto da parte dei consiglieri di maggioranza, né sono state prospettate soluzioni diverse a quella del Consigliere Crimi.

La maggioranza ha comunque compattamente votato contro questa mozione, lasciando di fatto che la vicenda continui ad assumere dimensioni di degrado e di incuria non degne di una paese civile.