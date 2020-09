Il Premier Conte ha incontrato i familiari dei 18 pescatori sequestrati in Libia. "Diplomazia a lavoro"

del 2020-09-29

"I familiari dei 18 pescatori sequestrati in Libia oggi hanno incontrato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte".

A riferirlo è la parlamentare alla camera del Movimento 5 Stelle Vita Martinciglio. "Sin dal primo momento mi sono attivata, di concerto con il governo per risolvere la delicata questione del sequestro dei nostri 18 marittimi in Libia, affinché le loro famiglie potessero riabbracciarli al più presto. Comprendendo le preoccupazioni dei familiari mi sono adoperata affinché potessero ricevere direttamente dal Presidente del Consiglio Conte le informazioni e le rassicurazioni riguardo al fatto che il governo si sta adoperando con il massimo impegno per la risoluzione di questa vicenda."

Il presidente Conte ha confermato che attualmente tutti i canali diplomatici sono aperti e l'impegno da parte del governo italiano è e sarà costante sino alla risoluzione. Tutti i nostri 18 marinai devono ritornare a casa dai loro cari.