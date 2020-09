Offerta di lavoro presso studio dentistico di Castelvetrano

di: Redazione - del 2020-09-30

Descrizione lavoro:

Studio dentistico sito in Castelvetrano presso P.le Santa Maria della Sanità,25, del Dott. Daniele Sparacia Medico Chirurgo specialista in odontostomatologia, chirurgia orale, implantologia, ricerca una figura professionale da inserire nel proprio organico come assistente.

Requisiti Fondamentali richiesti:

- Attitudine all'apprendimento e orientamento alla formazione continua

-Gentilezza e cortesia

-Affidabilità

- Precisione

- Capacità di seguire dei protocolli

- Orientamento al risultato

- Empatia

- Autonomia

- Predisposizione alla formazione ai fini di un allineamento con la cultura e le direttive aziendali

- Tenacia

- Diploma di maturità

- Disposizione a realizzare un programma di formazione con apprendistato

- Bella presenza

- Qualifica professionale di assistente alla poltrona (ASO).

Mansioni :

- Assistenza alla poltrona

- sterilizzazione e riordino degli ambienti e pulizia.

Età richiesta: minimo 23, massimo 35 anni.

Modalità di inserimento previste:

a)- L’inquadramento iniziale sarà quello dello stage, per passare successivamente ad un contratto di apprendistato .

b)- Qualora il candito abbia comprovata esperienza lavorativa presso uno studio dentistico certificata (ASO) di almeno 5 anni, si offre contratto di lavoro inizialmente part-time.

La buona predisposizione ai rapporti umani, il lavoro di squadra e il dinamismo completano il profilo. Inviare curriculum vitae con foto specificando come oggetto “ASSISTENTE” alla mail: redazione@castelvetranonews.it. Non si accettano candidature tramite Facebook.