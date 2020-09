Dalla Giunta ok ai lavori di ampliamento Scuola elementare “San Giovanni Bosco” di Marinella di Selinunte

di: Redazione - del 2020-09-30

(ph. Baldassarre Genova)

Il Sindaco di Castelvetrano, ha trasmesso nota di incarico, in relazione alla nota dell’associazione Movimento Cinque Stelle Sicilia con la quale è stato dichiarato di voler impegnarsi economicamente per la realizzazione di un’aula scolastica in ampliamento all’edificio scolastico S.G. Bosco di Marinella di Selinunte fino alla concorrenza di €. 14.000,00 €.

Il gruppo di lavoro che si occuperà di tutte le fasi è costituiti da: - Arch. Vincenzo Barresi, per l’incarico di progettista e D.L.; - Geom. Frazzetta Nadia per l’incarico di collaboratore tecnico.