(VIDEO) "Vogliamo una Campobello pulita, vicina ai cittadini e da rilanciare". Intervista ad Antonio Ingroia, Candidato Sindaco di Campobello

di: Redazione - del 2020-10-01

Il Dott. Antonio Ingroia, candidato alle prossime amministrative di Campobello di Mazara, ha incontrato il direttore di Castelvetranonews.it Elio Indelicato.

“L'illegalità è una palla al piede per lo sviluppo economico ma la legalità se è soltanto inchieste, retate ed arresti non produce sviluppo. La politica deve aiutare lo sviluppo, ecco perché sono sceso in campo dopo aver svolto l’attività di magistrato. Non esiste vera legalità senza sviluppo, non esiste vero sviluppo senza legalità.

Sono un ex magistrato che sa come difendersi dalla mafia e dalle infiltrazioni mafiose e ho già una certa esperienza nell’amministrare, sono stato a lungo commissario della Provincia di Trapani; so cosa significa amministrare e so come si può amministrare una terra di mafia come è purtroppo ancora in parte Campobello però promuovendo un immagine diversa della città. Dobbiamo fare conoscere a tutti che Campobello non è solo mafia ma è soprattutto gente operosa, imprenditori, agricoltori, prodotti di eccellenza.

Ho trovato molta insoddisfazione nei cittadini, molta delusione di come è stata amministrata la città. Mi è arrivata una forte richiesta di cambiamento. Molti mi hanno detto: “Siamo disposti a votare anche un non campobellese purché si cambi aria.”

Sul suo programma elettorale Ingroia ha specificato: “Vogliamo una Campobello pulita in tutti i sensi, sia sotto il profilo della trasparenza e della legalità sia sotto il profilo della spazzatura.

Poi una Campobello capitale nazionale del turismo. Voglio fare dei campobellesi che hanno la loro casetta a Tre Fontane o a Torretta Granitola degli imprenditori, in modo che possano trasformare le loro case in bed and breakfast o in hotel boutique. Non è possibile che non ci sia un piano regolatore.

Dobbiamo fare un percorso per portare i turisti, strutture ricettive e diventare meglio di Rimini e Rapallo anche perché nel nostro territorio oltre alle splendide spiagge abbiamo anche straordinari beni di natura archeologica.

Un altro nostro obiettivo è quello di rilanciare l’agricoltura. Dobbiamo rendere i nostri agricoltori competitivi sul mercato costituendo un consorzio. Già abbiamo trovato dei partner nazionali e internazionali come Monini.

Altro punto del mio programma è la sburocratizzazione. Perché una stessa procedura di autorizzazione presentata da un imprenditore a Campobello ha una durata media di 6 mesi mentre nei comuni dell’hinterland milanese termina dopo un mese?

Ascolterò i cittadini, li riceverò personalmente e insieme all’Assessore all’ascolto. Voglio creare questa figura per far si che i cittadini possano rivolgersi direttamente all’Amministrazione”.

Infine il Dott. Ingroa ha annunciato la sua squadra di governo. Se sarà eletto la carica di vice sindaco andrà a Pino Fazzuni, già sindaco della città. Gli assessori saranno Giuseppe Calcagno, esperto in materia economica e finanziaria, l’avvocato Michele Melchiorre e il professore Isgrò che si occuperà di cultura. Poi ci sarà spazio per un'altra figura.