(VIDEO) "Un concreto cambiamento per Campobello e più servizi ai cittadini". Intervista Gaspare Passanante, candidato sindaco Campobello

di: Redazione - del 2020-10-02

Gaspare Passanante, noto avvocato e candidato Sindaco alle prossime amministrative di Campobello, per anni è stato all’opposizione, ma adesso ha deciso di candidarsi come primo cittadino.

Passanante: ”In questi sei anni ho accumulato esperienza politica e conosco tutte le problematiche di Campobello, vogliamo realizzare un concreto cambiamento. Ad esempio, per i lavoratori stagionali bisogna creare un camping e assicurare la presenza delle forze dell’ordine, della protezione civile e di tutti i servizi, ma soprattutto per il prodotto oleario di Campobello il Consorzio di cui tutti parlano si deve attuare, non restare sulla carta.

Ho voluto inserire nel mio programma lo Sportello Europa, che consente a tutte le categorie di conoscere eventuali finanziamenti europei per ottenere i fondi per la realizzazione di diversi progetti.

Vogliamo realizzare anche una struttura per gli animali, dove possono ricevere le cure necessarie”.

Per quanto riguarda le frazioni di Tre Fontane e Torretta, Passanante dice: ”Mancano determinati servizi, vorremmo introdurre il Taxi Sociale, per garantire gli spostamenti a chi non ha la possibilità di muoversi con un mezzo proprio e questo verrà interamente pagato con il mio stipendio se dovessi diventare sindaco”

Poi conclude: ”Nel mio programma ho detto che ridurrò sia l’IMU che la tassa sulla spazzatura, per dare a tutti la possibilità di pagare e in questo modo il Comune avrà maggiori introiti. Per favorire il turismo, bisogna creare le strutture adatte, come i Bed and Breakfast, che potranno beneficiare di una riduzione sull’IMU”.