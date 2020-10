Campobello, bagarre tra Castiglione e Ingroia "a colpi" di Pec inviate al Prefetto

di: Redazione - del 2020-10-02

Campagna elettorale al veleno a Campobello, ove ieri sera i candidati Ingroia e Castiglione si sono scontrati “a colpi” di pec al Prefetto. Ad aprire la bagarre, Ingroia, che ha richiesto una vigilanza speciale per Campobello, in quanto “Già in passato come documentato dagli organi inquirenti la mafia ha cercato di condizionare l'esito del voto – si legge sulla bacheca social del candidato - e c'è riuscita con la connivenza della politica.”

Il candidato Castiglione non ha esitato a rispondere, in quanto Ingroia riportava nella pec un articolo di una testata locale in cui si parlava di inchieste verosimilmente vicine all’amministrazione uscente. Castiglione ha affermato sui social di aver “formalmente esposto a sua eccellenza il Prefetto a seguito delle infamie pubblicate dal gruppo Cambiamo Campobello.(n.d.r. lista a sostegno del candidato Ingroia”).

Continua con toni pacati sui social network, invece la campagna elettorale del candidato sindaco Passanante, che ha tenuto una linea incentrata sul contatto con la popolazione, anche se durante l’unico confronto a tre di questa campagna elettorale, anch’egli aveva avuto un diverbio con il candidato Ingroia, che durante una replica, gli aveva ordinato di “stare zitto”.