Ala via la rubrica "Vediamoci chiaro": Nell'era dello smart working come difendere la vista?

del 2020-10-03

Al via su Castelvetranonews.it la rubrica “Vediamoci chiaro”, a portarla avanti sarà La Dott.ssa Chiara Urbano.

Chiara Urbano, originaria di Castelvetrano, spinta da una forte passione per il mondo dell’oculistica, si laurea nel 2014 in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica presso l’Università degli Studi di Pavia.

Il suo percorso lavorativo procede presso il reparto di oculistica dell’Ospedale Humanitas ed affiancando il primario, il Prof. Paolo Vinciguerra. Si specializza in valutazioni ortottiche in età pediatrica, riabilitazione visiva in alterazioni della muscolatura oculare, ipovisione, alterazioni visuo – posturali, dislessia, rieducazione visiva in pazienti neurologici e post chirurgici e di potenziamento visivo in sportivi agonistici.

In seguito all’emergenza COVID, ha ideato i percorsi riabilitativi online, permettendole di seguire il paziente anche da remoto.

Oggi Chiara Urbano ci parlerà di smart working e protezione della vista. L’emergenza Coronavirus ha condotto alla creazione di nuove abitudini, sia sul piano personale ma anche e, soprattutto, in ambito lavorativo. Le aziende favoriscono lo smart working con un’affermazione sempre più forte di questo nuovo fenomeno nelle case degli italiani.

Quando si guarda uno schermo tutto il giorno per lavoro, si apporta un grande sforzo sia alla salute emotiva che fisica. È dunque molto importante proteggere, in particolare, i nostri occhi, dall’eccessivo affaticamento.

Il primo consiglio per tutelare la nostra vista è la regola del “20-20-20”, un ottimo modo per rilassare gli occhi. Consiste in ogni 20 minuti, dirigere lo sguardo verso qualcosa ad almeno 20 piedi (6 metri) di distanza, per almeno 20 secondi. Ciò costringerà gli occhi a passare dalla percezione a breve alla lunga distanza, e consentirà loro di rilassarsi dopo aver fissato lo schermo del PC.

È inoltre importante, assicurarsi che non ci siano riflessi sullo schermo, posizionandolo in modo da non dover fronteggiare, per esempio, il bagliore del sole che potrebbe infastidire gli occhi manifestando difficoltà motorie latenti. Risulta fondamentale mantenere lo schermo a distanza di un braccio per ridurre la tensione visiva e rilassare la muscolatura oculare.

Da non dimenticare di battere le palpebre, in quanto, durante la fissazione prolungata degli schermi, ci si dimentica di ammiccare provocando secchezza oculare. Per rendere più confortevole le ore lavorative, si possono inoltre regolare le impostazioni del PC, abbassando la luminosità e cambiando lo spettro dei colori verso il lato giallo, diminuendo così l’estremità blu, dannosa per i nostri occhi.

Se sono in utilizzo, non si dovrebbe mai stare senza la correzione ottica, per non condurre la nostra vista ad uno sforzo maggiore di quello che può sostenere.

In ultimo, gli esercizi ortottici risultano di fondamentale importanza in caso di deficit di convergenza ed alterazioni della muscolatura oculare (come lo strabismo), per evitare di dar spazio a visione doppia e peggioramento dello stato visivo, facilmente manifestabili in situazione di ore prolungate davanti gli schermi.