"Quali impatti ambientali dovuti all'elettrodotto dalla Tunisia? La consultazione virtuale non basta". Lettera aperta alla Redazione

di: Redazione - del 2020-10-03

Ieri vi abbiamo parlato di un elettrodotto che dalla Tunisia arriverà a Partanna passando sotto le acque del Mediterraneo fino ad arrivare a Selinunte (Clicca qui per leggere l’articolo).

La Società Terna, che si occupa del progetto, ha avviato un Piano di Consultazione Pubblica nel corso del quale i cittadini potranno confrontarsi direttamente con i tecnici ed esprimere la propria opinione e la preferenza rispetto alle due ipotesi di tracciato previste per l’intervento.

L’attuale situazione sanitaria, ha portato Terna a organizzare degli incontri online, per chi volesse esprimere la propria opinione, garantendo la sicurezza dei partecipanti.

All'articolo sono seguite varie reazioni di cittadini che hanno scritto alla Redazione. Tra questi Stelio Emanuele che ha inviato una lettera aperta:

“Inquietante e gravissimo il percorso che sta facendo questa società! Gravissimo anche che il governo del nostro Paese e tutta la cittadinanza apprenda dai media questa maxi operazione capitalistica ma che non porterebbe, a quanto leggo nessun guadagno al nostro Comune se non conseguenze che, ad oggi ,non sono note e che potrebbero avere impatti ambientali importanti!

Il metodo di informare e coinvolgere i cittadini lo trovo estremamente falso e manipolato proprio per non far sapere nulla, non tutti infatti potrebbero esprimere la loro opinione in una consultazione virtuale!

Credo che il nostro Sindaco debba opporsi a questo abuso nel nostro territorio e cercare di contrastare in qualsiasi modo il passaggio di questo maxi elettrodotto invisibile!”.

Auspicando che la politica locale possa prendere posizione, ritendendo insufficiente una mera consultazione web dei cittadini da parte di Terna.