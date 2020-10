Morta in Ospedale a CVetrano la donna 62enne di Mussomeli colpita dalla legionella

di: Redazione - del 2020-10-05

Non ce l'ha fatta la donna di 62 anni, Calogera Messina, deceduta ieri all'Ospedale di Castelvetrano. La donna, originaria di Mussomeli in seguito alla positività del test rapido per la legionella, effettuato al Sant’Elia di Caltanissetta, era stata trasferita in elisoccorso nel reparto di rianimazione di Castelvetrano.

Dopo circa un mese non ce l’ha fatta, era una persona molto conosciuta in paese per il suo carattere cordiale. Lascia il marito, appartenente ad una nota famiglia di agricoltori, allevatori e imprenditori caseari, e i figli.