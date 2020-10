Salemi, aumentano i guariti. Venuti:" Mantenere l'attenzione alta"

del 2020-10-04

Covid-19, buone notizie da Salemi. Il numero dei guariti sta aumentando come conferma il Sindaco Venuti:" Dall’Asp ci comunicano la guarigione di altre tre persone, due delle quali si trovavano in ospedale. I casi attuali a Salemi scendono quindi a 58, di cui tre in ospedale. Continuiamo a tenere alta l’attenzione. Non abbassiamo la guardia e rispettiamo le regole fondamentali per i comportamenti quotidiani