A Castelvetrano inaugura la nuova sede il Centro Ortopedico "Orthotecnica". Ieri taglio del nastro

di: Alessandro Indelicato - del 2020-10-04

Ieri il taglio del nastro a Castelvetrano per l'inaugurazione del nuovo "Centro Ortopedico Orthotecnica Convenzionato A.S.P- I.N.A.I.L" di fronte all'Ospedale di Castelvetrano. Alla breve e sobria cerimonia imposta dalle prescrizioni dovute all'emergenza sanitaria da Covid-19, il Dott. Luciano Amato, noto professionista del settore, ha voluto ringraziare tutti i presenti: "Questo centro nasce con lo scopo di offrire un servizio a tutto il territorio, siamo presenti indirettamente da diversi anni con la possibilità di vendere dalla semplice polsiera fino ad arrivare alla protesi più tecnologica, bracci bionici, scarpe ortopediche e tanto altro. Sarete accolti ed assistiti da personale altamente qualificato, in grado di offrire le soluzioni più idonee alle vostre problematiche ortopediche e sanitarie. "

Per saperne di più è possibile recarsi a Castelvetrano di fronte all'Ospedale in via Mattarella.