Il Canicattì espugna il Paolo Marino. Mister Bonino annuncia le dimissioni ma il Presidente le respinge

del 2020-10-04

Sconfitta interna per la Folgore in casa con il Canicattì per due a zero. Il bilancio è di un punto nelle prime tre gare disputate, c'è da precisare, contro squadre che mirano a un campionato di vertice. Una gara combattuta ma sconfitta interna per la Folgore in casa con il Canicattì per due a zero.

Una gara combattuta ma pregiudicata da un errore del portiere Ilario che ha portato al vantaggio della squadra agrigentina che ha successivamente raddoppiato approfittando di una Folgore sbilanciata in avanti alla ricerca del pareggio.

Ai microfoni di Peppe Indelicato mister Bonino che si è assunto le responsabilità delle sconfitte e e degli errori commessi dai giocatori annunciando a sorpresa le dimissioni da allenatore della Folgore. Le dimissioni sono state però respinte dal Presidente Onorio che ha confermato la fiducia al Mister. Intervistato a seguire anche l’allenatore del Canicattì.