Dalle limitazioni alle feste private alle maxi multe a chi non indossa le mascherine. Ecco cosa potrebbe prevedere il nuovo Dpcm

di: Redazione - del 2020-10-06

A stretto giro il governo dovrebbe varare il nuovo DPCM, con il quale si punta a limitare la discrezionalità dei governatori in merito alle decisioni da intraprendere ed evitare i momenti di confusione che si sono avuti negli scorsi mesi in merito, ad esempio, alla riapertura delle discoteche.

Il provvedimento garantisce alle singole regioni di adottare le regole necessarie per contrastare la pandemia, purché siano più restrittive rispetto alle regole nazionali.

Tra le disposizioni, che verranno illustrate domani 6 Ottobre dal Ministro Roberto Speranza, l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto oltre che al chiuso, come già previsto. Saranno previste multe da 400 e 3000 euro per chi non indossa la mascherina, che potranno essre elevate anche dai militari.

Non dovrebbero esserci dei cambiamenti per quanto riguarda lo svolgimento di eventi al chiuso e all’aperto. Ad oggi al chiuso è prevista la partecipazione di massimo 200 persone, all’aperto di 1000, sempre rispettando il distanziamento e le dovute protezioni.

Potrebbero, invece, subire delle limitazioni le feste private, dato il persistere del divieto di assembramento.

Per quanto riguarda la quota di capienza dei mezzi pubblici, resta invariata all’80%.

Incerta, ancora, la questione sulla chiusura anticipata dei locali alle 22, massimo alle 23, sarà determinante in parere del Cts.