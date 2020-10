Il Sindaco Alfano sulla questione Ospedale: "E' la battaglia di tutti i cittadini del Belìce"

di: Redazione - del 2020-10-06

“È in corso in questi giorni una campagna a difesa dell’Ospedale di Castelvetrano, che si concretizza in un gazebo per raccogliere le firme dei cittadini che vogliono manifestare la loro voglia di difesa del nostro comune” queste le parole del sindaco Alfano.

“All’indomani del mio insediamento ho incontrato l’Assessore Razza, che mi aveva promesso che l’ospedale non sarebbe stato toccato fino alla fine del 2020, ma così non è stato. Ho avuto contatti anche con il Vice Ministro della Salute Sileri e stiamo calendarizzando un incontro qui a Castelvetrano nelle prossime settimane”.

Aggiunge: ”Io ho votato contro quell’atto aziendale che vedeva il nostro ospedale impoverito da tante professionalità. Abbiamo coinvolto la deputazione regionale e abbiamo ottenuto una audizione presso la VI commissione sanitaria, dove era presente il Direttore Generale facente funzione dell’Asp, che ci ha promesso che sarebbe venuto qui a parlare del potenziamento dell’ospedale, ma anche questo non è stato realizzato”

Poi conclude: "Continuiamo a sostenere la protesta di Orgoglio Castelvetranese, che è la protesta di tutta la Valle del Belìce"