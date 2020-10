Torna il sereno in casa Folgore. Bonino resta alla guida e non si esclude qualche intervento sul mercato

del 2020-10-06

Torna il sereno in casa Folgore dopo un faccia a faccia tra Società e lo stesso allenatore al quale è stata data massima fiducia l'indomani della sconfitta interna con il Canicattì.

I giocatori sarebbero stati rassicurati che in settimana percepiranno le loro spettanze anche se bisogna fare i conti con i mancati incassi e l'assenza di sponsor.

L'auspicio è che vengano aperti al pubblico gli stadi con tutte le precauzioni del caso e, in tal senso, la Società nelle more ha anche segnato e distanziato i posti a sedere nello stadio.

Non si esclude che lo Sponsor che domenica ha assistito alla gara con parole di elogio per il secondo tempo decida di puntellare la squadra soprattutto in difesa che, in tre gare, ha subito sette reti e magari trovare un forte e aitante incontrista per il centrocampo.

Sono solo ipotesi visto che c'è qualche possibilità ancora di tesserare e vendere qualche giocatore che non sta rispettando le previsioni, ma di questo se ne occuperà mister Bonino.