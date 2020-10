CVetrano, in corso i lavori di ristrutturazione dell’asilo Infranca grazie ad un finanziamento comunitario

di: Elio Indelicato - del 2020-10-09

Dal prossimo anno tornerà in funzione l’asilo comunale Maria Antonietta Infranca, da qualche anno anni inattivo e ultimamente gestito da un Commissario.

Intanto, per buona pace degli automobilisti, sono partiti i lavori affidati alla Ditta Gadir Costruzioni di Alcamo, che per 112.000 euro, prevedono, oltre alla manutenzione di qualche criticità delle condotte fognarie, la sistemazioni di alcuni punti viari di Castelvetrano, sprofondati a causa dei violenti nubifragi di due anni fa.

Nell’asilo storico di via Campobello sono iniziati da parte delle società in ATI Sole Soc. Coop. e SO.ME.CO. S.r.l. di Alcamo i “lavori per la realizzazione e adeguamento locali da destinare ad Asilo Nido".

Gli stessi, dell’importo di contratto di 373.721,15 euro, sono stati finanziati dall’Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro attraverso i Fondi Europei PO FESR 2014/2020, e cofinanziati dal comune di Castelvetrano nella misura del 10%.

L’immobile, sito in via Campobello e di proprietà dell'IPAB, in atto è stato chiuso a causa di varie problematiche fra cui anche l'inagibilità della struttura. Le opere in fase di realizzo riguardano gran parte della porzione dell’edificio che sarà utilizzata a Micronido pubblico rivolto alla prima infanzia e consistono prioritariamente nel risanamento degli ambienti dal punto di vista edilizio.

Per una migliore utilizzazione e fruizione degli ambienti si prevede, fra l'altro, il rifacimento ex novo degli impianti elettrici, idrici e fognari, la realizzazione dell’impianto antincendio, il miglioramento della qualità ambientale e di abbattimento delle barriere architettoniche. Sarà prevista un'illuminazione a led di ultima generazione. L’intervento prevede, altresì, la fornitura di arredi e attrezzature per la prima infanzia.

I tempi previsti per la realizzazione di tutti i lavori sono stabiliti in circa otto mesi, a conclusione dei quali, finalmente questo importante edificio può essere restituito al beneficio della collettività.

Gli ultimi anni sono stati travagliati per l’Ipab, con personale non retribuito e con furti strani per esempio anche del motorino dell’autoclave che aumentavano il disagio degli operatori. L’asilo di via Campobello fu realizzato dal Cavaliere Infranca a futura memoria per la prematura scomparsa della figlia Maria Antonietta. Nel passato venivano accolti quaranta bambini in regime di semi convitto e fino all’ultimo si tentò, prima della chiusura, di riattivare il progetto di assistenza prima infanzia.